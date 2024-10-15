Super: Настасья Самбурская тайно вышла замуж и уехала в свадебное путешествие

Актриса и певица Настасья Самбурская пропустила премьеру проекта, в котором снималась, из-за свадебного путешествия. Об этом порталу Super сообщил генеральный продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов.

По его словам, актриса не приехала на мероприятие, так как сейчас празднует медовый месяц.

«Сегодня с нами нет Настасьи Самбурской. Хотя она сделала большой вклад в российский кинематограф в нашем фильме — целых 10 секунд экранного времени, это неоценимо. Сейчас она в свадебном путешествии, так что шлем ей лучи любви», — заявил Щербанов.

Ранее стало известно, что Самбурская сообщила о своей помолвке. По словам Настасьи, избранник вручил ей кольцо прямо во время съемок.