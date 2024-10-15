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08:00, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина вернулся домой поздно ночью и удивился находке у двери

Фото: Alan Hardman / Unsplash

Пользователь сети с ником anti-blame поделился историей о том, как он вернулся домой поздно ночью и обнаружил коробки с едой у двери. Фотографию удивившей его находки мужчина показал на портале Reddit.

На снимке можно увидеть крыльцо дома, на котором лежат четыре коробки с пиццей. «Пришел только что домой и увидел четыре пиццы, которые я не заказывал», — рассказал мужчина. Он уточнил, что вечером употреблял алкоголь и вернулся домой поздно ночью.

Многие пользователи предположили, что курьер доставил коробки с пиццей к дому автора поста по ошибке. От одного из комментаторов мужчина получил предостережение. «Я бы не стал их есть. Вы не знаете, кто это заказал. Моя бывшая прислала мне домой три пиццы, за которые мне пришлось заплатить курьеру. В них было много оливок. Она знала, что я ненавижу оливки. Кто знает, что в вашей пицце», — написал участник обсуждения.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как взяла прибор для гигиены рта и обнаружила в нем неприятное насекомое. Ее находка вызвала отвращение у комментаторов.

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      Олег Давыдов
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