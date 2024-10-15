Порноактриса назвала причины прихода в секс-индустрию

Американская порноактриса Элисон Рей назвала возможность заниматься сексом с привлекательными людьми одной из причин, по которым она пришла в секс-индустрию. На эту тему она высказалась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео вышло на YouTube.

«Это была прекрасная возможность заниматься сексом с привлекательными людьми, не тратя для этого много усилий. Когда ты снимаешься в порно, горячих людей доставляют тебе на блюдечке», — заявила Рей.

Другой причиной решения сниматься в порно она назвала тот факт, что ей нравятся секс, внимание и деньги.

Ранее порнозвезда Луна Стар опровергла распространенные стереотипы о работе в секс-индустрии. Она сочла мифом предположение, что порноактеры в большинстве своем — травмированные люди.

Перед этим порноактриса Кимми Кимм заверила, что, вопреки распространенному стереотипу, звезд фильмов для взрослых не заставляют сниматься в порно.