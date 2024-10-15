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10:16, 15 октября 2024Силовые структуры

Появилась версия подрыва внедорожника предпринимателя в Москве

Shot: заложить СВУ на капот внедорожника бизнесмена в Москве могли конкуренты

Кадр: Telegram-канал SHOT

Заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) на капот внедорожника бизнесмена в Москве могли его конкуренты, сообщает Telegram-канал Shot.

Профессиональная деятельность хозяина машины является одной из версий подрыва. Бизнесмен владеет долями в 13 компаниях, большая часть из которых связана с ресторанами и кафе. Ему принадлежит компания «Шейкер Групп», один из проектов которой — бар «Гадкий Койот».

О подрыве внедорожника Tank юго-западе Москвы стало известно ранее в понедельник, 15 октября. Предприниматель заметил на капоте автомобиля детскую пеленку и решил убрать ее, тогда и произошел взрыв. Оказалось, что под пеленкой в пакете лежало СВУ. В результате пострадали три человека, среди которых ребенок. Их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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      Илона Палей
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