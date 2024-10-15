Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 15 октября 2024Силовые структуры

Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

Baza: вице-губернатор МО Хромушин покупал позитивные посты о себе
Евгений Хромушин

Евгений Хромушин. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин платил администраторам Telegram-канала «Держиморда», находящихся в СИЗО по делу о вымогательстве, за удаление негативных постов и позитивные публикации о нем. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, летом 2022 года Хромушин узнал, что в «Держиморде» появился критикующий его пост, и попросил своего советника Николая Журова найти способ удалить негативную информацию. «Журов вышел на админов, но те отказали ему в удалении постов. Однако согласились публиковать позитив и обозначили цену: от 10 до 17 тысяч рублей за пост», — пишет Baza.

В результате в «Держиморде» вышло несколько положительных публикаций о работе Хромушина, за это чиновник заплатил 78 тысяч рублей.

Однако в апреле 2023 года в канале вышел пост, который снова критиковал работу Хромушина. Тогда Журов попросил администраторов удалить публикацию или купить весь канал, однако ему в этом отказали. При этом, по информации Baza, ему предложили пакетное размещение постов: 5-10 штук в месяц по 10 тысяч рублей, то есть 1,2 миллиона рублей в год. Сам Хромушин посчитал, что владельцы канала хотели регулярно тянуть с него деньги, и написал заявление в полицию.

«Причем, согласно материалам дела, админы обвиняются в вымогательстве 1,2 миллиона рублей, то есть суммы, которую просто в своих расчетах назвал Журов», — отметила Baza.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что не видит ни одного основания держать администраторов канала в изоляторе. «Вот что эти молодые люди делают в СИЗО больше года?! В чем их вина? Лично я так и не поняла» — написала она в Telegram.

В августе сообщалось Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве денег под угрозой распространения недостоверных сведений четырьмя администраторами Telegram-канала «Держиморда». Они обвиняются по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Все материалы переданы в Красногорский городской суд Московской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      В МИД подтвердили участие Лаврова в заседании по Южному Кавказу

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше