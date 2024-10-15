Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

Baza: вице-губернатор МО Хромушин покупал позитивные посты о себе

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин платил администраторам Telegram-канала «Держиморда», находящихся в СИЗО по делу о вымогательстве, за удаление негативных постов и позитивные публикации о нем. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, летом 2022 года Хромушин узнал, что в «Держиморде» появился критикующий его пост, и попросил своего советника Николая Журова найти способ удалить негативную информацию. «Журов вышел на админов, но те отказали ему в удалении постов. Однако согласились публиковать позитив и обозначили цену: от 10 до 17 тысяч рублей за пост», — пишет Baza.

В результате в «Держиморде» вышло несколько положительных публикаций о работе Хромушина, за это чиновник заплатил 78 тысяч рублей.

Однако в апреле 2023 года в канале вышел пост, который снова критиковал работу Хромушина. Тогда Журов попросил администраторов удалить публикацию или купить весь канал, однако ему в этом отказали. При этом, по информации Baza, ему предложили пакетное размещение постов: 5-10 штук в месяц по 10 тысяч рублей, то есть 1,2 миллиона рублей в год. Сам Хромушин посчитал, что владельцы канала хотели регулярно тянуть с него деньги, и написал заявление в полицию.

«Причем, согласно материалам дела, админы обвиняются в вымогательстве 1,2 миллиона рублей, то есть суммы, которую просто в своих расчетах назвал Журов», — отметила Baza.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что не видит ни одного основания держать администраторов канала в изоляторе. «Вот что эти молодые люди делают в СИЗО больше года?! В чем их вина? Лично я так и не поняла» — написала она в Telegram.

В августе сообщалось Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве денег под угрозой распространения недостоверных сведений четырьмя администраторами Telegram-канала «Держиморда». Они обвиняются по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Все материалы переданы в Красногорский городской суд Московской области.

