Жирков заявил о непонимании молодежи

Бывший игрок сборной России Жирков заявил, что ему не о чем говорить с молодежью

Бывший игрок сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о сложностях общения с молодыми людьми. Его слова передает «РБ Спорт».

Жирков признался, что вообще не понимает молодежь, как и в последние годы в сборной, потому что у нее абсолютно другое общение и интересы. «Мне вообще не о чем говорить с молодежью — у них какие-то другие игры: раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища — Minecraft и другая фигня бесполезная», — заявил он.

Ранее Жирков раскрыл сумму своих ежемесячных трат. По словам экс-футболиста, его расходы превышают один миллион рублей.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Ранее он также выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».