Истребитель ВМС США разбился в штате Вашингтон

Истребитель ВМС США Growler разбился в штате Вашингтон, ведутся поиски пилотов

Истребитель военно-морских сил (ВМС) США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западе страны, ведутся поиски пилотов. Об этом сообщает Seatlle Times со ссылкой на сообщение американских ВМС.

«Два летчика пропали без вести во вторник после того, как самолет ВМС США EA-18G Growler потерпел крушение к востоку от горы Рейнир», — говорится в сообщении. Как отмечается, истребитель разбился во время учебного полета с военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд.

В настоящий момент спасательная группа ведет поиск летчиков, личности пилотов не раскрываются. EA-18 Growler является палубным самолетом радиоэлектронной борьбы ВМС США, разработанным на базе истребителя F/A-18F Super Hornet.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение во дворе жилого дома в США. Самолет Cessna упал в нескольких метрах от дома жителя Саванны, штат Джорджия.