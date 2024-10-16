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10:42, 16 октября 2024Наука и техника

Массовое вымирание растений в Эквадоре опровергли

Nature Plants: массовое вымирание растений в Эквадоре опровергли

Фото: Karen Toro / Reuters

Международная группа ботаников опровергла массовое вымирание растений в горных лесах Эквадора. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Plants.

В 1980-х годах на хребте Сентинела в Эквадоре, по предположениям, произошло одно из значительных массовых вымираний флоры, когда для сельскохозяйственных нужд были вырублены последние облачные леса региона. Считалось, что исчезло до 90 уникальных видов растений, многие из которых не успели получить научные названия.

По словам ученых, хотя многие растения Сентинелы находятся на грани вымирания, изначальные сообщения об их исчезновении были преувеличены. Причиной первоначальных заблуждений стали ограничения в знаниях о разнообразии тропической флоры.

Для анализа ученые использовали коллекции гербариев, оцифрованные базы данных и трехмерное моделирование. Эти инструменты позволили проследить, какие виды растений действительно сохранились. Исследователи обнаружили, что многие растения, считавшиеся исчезнувшими, встречаются в других уголках Южной Америки, а некоторые продолжают расти на Сентинеле.

Из 90 видов, считавшихся утраченными, лишь один пока не был заново обнаружен. Недавние полевые исследования также показали, что оставшиеся фрагменты лесов, размером всего в несколько акров, поддерживают редкие экосистемы, сохранив большое разнообразие растений, ранее считавшихся исчезнувшими.

Сентинела оказалась местом обитания не только известных видов, но и новых. За последние пять лет команда описала восемь ранее неизвестных видов, включая редкие деревья из семейства хлопковых, находящиеся под угрозой вырубки. Гербарные коллекции позволили реконструировать облик и распространение этих растений, что делает их ключевым источником знаний о биоразнообразии.

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      Александр Еникеев
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