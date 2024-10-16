Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 16 октября 2024Ценности

«Самая сексуальная автогонщица в мире» снялась в платье с откровенным декольте

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающем серо-зеленом платье, оформленном глубоким декольте. При этом спортсменка дополнила свой образ нюдовым макияжем и укладкой с объемными локонами.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал более 67 тысяч лайков. «Красотка», «Великолепно выглядишь», «Самая шикарная девушка на свете», «Я одержим твоей красотой», «Ты прекрасно смотришься в этом платье», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес вышла в свет в откровенном наряде. Тогда американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», посетила гонки по бездорожью, прокатившись на одном из автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержали подозреваемого в подрыве внедорожника бизнесмена

      «Самая сексуальная автогонщица в мире» снялась в платье с откровенным декольте

      Суд взыскал 10 миллионов рублей с фирмы блогера Гусейна Гасанова

      У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве нашли схрон с оружием

      В США рассказали о последствиях превращения доллара в оружие

      В МВД объяснили сбой в работе сайтов ведомства

      Стало известно о нарушении США договора ОСВ из-за поставки ракет Европе

      Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве внедорожника в Москве

      Женщина расправилась с матерью и запекла ее в духовке

      Российский военный уничтожил диверсантов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше