Стало известно об ухудшении состояния Федосеевой-Шукшиной

Mash: состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Состояние российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, артистка обратилась к врачам с жалобами на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Также отмечается, что в сентябре Федосеева-Шукшина потеряла сознание дома и ударилась головой. Медики рекомендовали актрисе отдых в санатории.

В январе сообщалось, что Федосеева-Шукшина почти перестала ходить. У артистки был диагностирован остеопороз обоих коленных суставов второй степени. Отмечалось, что болезнь началась на фоне перенесенного инсульта.