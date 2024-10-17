Кэмерон Диас объяснила 10-летний перерыв в карьере

Актриса Кэмерон Диас заявила, что 10 лет не снималась в кино ради семьи

Кэмерон Диас раскрыла правду, почему 10 лет не снималась в новых проектах. Об этом актриса рассказала, выступая на саммите самых влиятельных женщин. Ее слова передает Fortune, организовавший мероприятие.

По словам звезды «Ангелов Чарли», она приняла тяжелое решение взять паузу в карьере ради своей семьи. «Тогда мне казалось, что я просто должна это сделать, вернуть свою жизнь себе. Ничто не могло заставить меня отказаться от жизни, которую я хотела построить. Для меня все эти годы самым важным было создание семьи», — заявила актриса.

Последний проект с участием Диас вышел в 2014 году, а уже через год звезда вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. У пары родилось двое детей. На данный момент Диас заявлена сразу в нескольких грядущих проектах, ближайший из которых - фильм с символическим названием «Снова в деле». Картина выйдет в начале 2025 года на Netflix.

Ранее стало известно о намерении актрисы окончательно завершить карьеру.