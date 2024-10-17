Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 17 октября 2024Силовые структуры

Конституционный суд России проверит положение Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

КС России проверит положение Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Конституционный суд (КС) России проверит соответствие положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» Основному закону. Об этом сообщает РБК.

По информации РБК, в сообщении суда сказано, что в конце июля Арбитражный суд Москвы по итогам рассмотрения спора между АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2КС отправил запрос на проверку конституционности положений Налогового кодекса о налоговом учете списанных объектов незавершенного строительства.

Дело в том, что Арбитражный суд счел, что невозможность учета стоимости списанных объектов незавершенного строительства в составе расходов при расчете налога на прибыль ограничивает права собственности и свободы экономической деятельности налогоплательщика. Кроме того, это дестимулирует инвестиционную активность налогоплательщика, так как с налоговой точки зрения инвестировать в бизнес-проекты не выгодно из-за их возможности оказаться убыточными.

Ранее сообщалось, что КС России объяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и взмолился о помощи

      Определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

      В России чиновник заступился за давшего подзатыльник ребенку учителя и осудил родителей

      Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

      В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призывниками

      Боец СВО неделю пролежал под завалами, отрезал себе ногу и рассказал о встрече с богом

      Появились подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

      В России молодой врач записывал оскорбительные видео о пациентах и поплатился

      Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?

      Президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше