Конституционный суд России проверит положение Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

КС России проверит положение Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Конституционный суд (КС) России проверит соответствие положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» Основному закону. Об этом сообщает РБК.

По информации РБК, в сообщении суда сказано, что в конце июля Арбитражный суд Москвы по итогам рассмотрения спора между АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2КС отправил запрос на проверку конституционности положений Налогового кодекса о налоговом учете списанных объектов незавершенного строительства.

Дело в том, что Арбитражный суд счел, что невозможность учета стоимости списанных объектов незавершенного строительства в составе расходов при расчете налога на прибыль ограничивает права собственности и свободы экономической деятельности налогоплательщика. Кроме того, это дестимулирует инвестиционную активность налогоплательщика, так как с налоговой точки зрения инвестировать в бизнес-проекты не выгодно из-за их возможности оказаться убыточными.

Ранее сообщалось, что КС России объяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку.

