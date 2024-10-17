Назван отец второго ребенка Липницкой

«Матч ТВ»: отцом второго ребенка Липницкой стал хореограф Дмитрий Михайлов

Отцом второго ребенка олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой является тренер и хорегораф Дмитрий Михайлов. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Уточняется, что пара сыграла свадьбу в июле, а сына Липницкая родила в конце сентября. Со своим первым мужем Владиславом Тарасенко бывшая фигуристка рассталась в этом году.

О рождении второго ребенка Липницкой стало известно ранее 17 октября. В 2020-м у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Она завершила карьеру в 2017-м. Сейчас россиянка работает тренером.