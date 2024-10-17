Xiaomi решит главную проблему умных колец

Xiaomi захотела создать гибкое умное кольцо, меняющее размер

Корпорация Xiaomi запатентовала новую конструкцию умного кольца. Об этом сообщает издание 91mobiles.

По словам журналистов медиа, кольцо — в отличие от смарт-часов и других носимых гаджетов — не является универсальным устройством. Так, перед покупкой пользователь должен примерить несколько размеров, чтобы найти оптимальный. В Xiaomi придумали изготавливать кольца из гибких материалов, способных увеличиваться или уменьшаться.

Соответствующий патент, решающий главную проблему умных колец, был подан в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Согласно документу, кольцо имеет некий «эластичный компонент», благодаря которому гаджет подстраивается под размер пальца пользователя. В качестве вспомогательного материала инженеры компании захотели использовать поливинилхлорид или резину.

Авторы изобретения отметили, что подобное кольцо будет учитывать многие факторы при настройке размера — например, особенности детских пальцев или вероятность возникновения отека. В патенте отмечено, что смарт-кольцо будет поддерживать ряд беспроводных интерфейсов — Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR, NFC и UWB.

Журналисты отметили, что меняющее свой размер кольцо летом запатентовала компания Oura. Инженеры фирмы предложили использовать механизм, напоминающий регулируемый ремешок у часов.

В октябре источники Bloomberg рассказали, что американская корпорация Apple закрыла проект по разработке умного кольца. В компании пришли к выводу, что выход нового носимого гаджета может навредить продажам смарт-часов Apple Watch.