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14:31, 17 октября 2024Наука и техника

Xiaomi решит главную проблему умных колец

Xiaomi захотела создать гибкое умное кольцо, меняющее размер

Фото: ninaveter / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Xiaomi запатентовала новую конструкцию умного кольца. Об этом сообщает издание 91mobiles.

По словам журналистов медиа, кольцо — в отличие от смарт-часов и других носимых гаджетов — не является универсальным устройством. Так, перед покупкой пользователь должен примерить несколько размеров, чтобы найти оптимальный. В Xiaomi придумали изготавливать кольца из гибких материалов, способных увеличиваться или уменьшаться.

Соответствующий патент, решающий главную проблему умных колец, был подан в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Согласно документу, кольцо имеет некий «эластичный компонент», благодаря которому гаджет подстраивается под размер пальца пользователя. В качестве вспомогательного материала инженеры компании захотели использовать поливинилхлорид или резину.

Авторы изобретения отметили, что подобное кольцо будет учитывать многие факторы при настройке размера — например, особенности детских пальцев или вероятность возникновения отека. В патенте отмечено, что смарт-кольцо будет поддерживать ряд беспроводных интерфейсов — Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR, NFC и UWB.

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Журналисты отметили, что меняющее свой размер кольцо летом запатентовала компания Oura. Инженеры фирмы предложили использовать механизм, напоминающий регулируемый ремешок у часов.

В октябре источники Bloomberg рассказали, что американская корпорация Apple закрыла проект по разработке умного кольца. В компании пришли к выводу, что выход нового носимого гаджета может навредить продажам смарт-часов Apple Watch.

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      Андрей Ставицкий
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