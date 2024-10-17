Владимир Путин анонсировал повышение доступности массового спорта в России

Президент России Владимир Путин анонсировал повышение доступности массового спорта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также пообещал создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов. «Я уверен, что общими усилиями бизнеса, государства, общества мы сможем добиться всех намеченных целей», — заявил Путин.

Кроме того, Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Он также попросил правительство предусмотреть целевые показатели здоровья во всех стратегических документах.

Ранее Путин назвал число жителей страны, систематически занимающихся спортом. Он отметил, что за последние годы это число увеличилось с 40 до 56,8 процента россиян.