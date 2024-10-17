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06:07, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Студент оригинально проучил воровавшего туалетную бумагу соседа

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как, будучи студентом, оригинально проучил воровавшего его туалетную бумагу соседа. Большинство комментаторов восхитились его местью.

Автор поста заявил, что в студенчестве снимал комнату в бывшем особняке, который впоследствии был поделен на отдельные квартиры, сдававшиеся в аренду. «Я смог позволить себе только крошечную студию с одной особенностью: у комнаты был свой санузел, но он находился в общем коридоре. Владелец ясно дал мне понять, что это мой санузел», — пояснил рассказчик.

Парень не беспокоился относительно того, использует ли его туалет кто-то из соседей, пока не стал замечать пропажу туалетной бумаги. «Я приходил в туалет, а затем, к своему шоку, замечал, что целый рулон пропал. Было несложно выяснить, что один из моих соседей пользовался туалетом и крал мою бумагу», — добавил пользователь Reddit.

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Рассказчик решил проучить соседа, после того как ситуация повторилась несколько раз. Он купил острый перец халапеньо в банке и опрыскал жидкостью из него туалетную бумагу. Затем он дал ей высохнуть, после чего снова замотал в рулон и поставил в санузел. Сам он стал использовать другой рулон, который каждый раз приносил с собой.

«Где-то через неделю тот рулон пропал и, признаюсь, я до сих пор вспоминаю это со злодейской радостью», — заявил автор публикации. Он отметил, что после этого его туалетную бумагу больше никто не крал.

«В тот день сатана решил быть твоим учеником», «Месть подается с перчинкой», «Это блестяще», — отреагировали на историю комментаторы. Некоторые отметили, что рассказ их рассмешил.

Ранее другой пользователь Reddit вспомнил, как, работая бариста, он проучил заносчивого шеф-повара. Он заявил, что в течение пяти месяцев готовил повару кофе без кофеина.

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      Олег Давыдов
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