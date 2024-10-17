Студент оригинально проучил воровавшего туалетную бумагу соседа

Пользователь Reddit рассказал на портале, как, будучи студентом, оригинально проучил воровавшего его туалетную бумагу соседа. Большинство комментаторов восхитились его местью.

Автор поста заявил, что в студенчестве снимал комнату в бывшем особняке, который впоследствии был поделен на отдельные квартиры, сдававшиеся в аренду. «Я смог позволить себе только крошечную студию с одной особенностью: у комнаты был свой санузел, но он находился в общем коридоре. Владелец ясно дал мне понять, что это мой санузел», — пояснил рассказчик.

Парень не беспокоился относительно того, использует ли его туалет кто-то из соседей, пока не стал замечать пропажу туалетной бумаги. «Я приходил в туалет, а затем, к своему шоку, замечал, что целый рулон пропал. Было несложно выяснить, что один из моих соседей пользовался туалетом и крал мою бумагу», — добавил пользователь Reddit.

Рассказчик решил проучить соседа, после того как ситуация повторилась несколько раз. Он купил острый перец халапеньо в банке и опрыскал жидкостью из него туалетную бумагу. Затем он дал ей высохнуть, после чего снова замотал в рулон и поставил в санузел. Сам он стал использовать другой рулон, который каждый раз приносил с собой.

«Где-то через неделю тот рулон пропал и, признаюсь, я до сих пор вспоминаю это со злодейской радостью», — заявил автор публикации. Он отметил, что после этого его туалетную бумагу больше никто не крал.

«В тот день сатана решил быть твоим учеником», «Месть подается с перчинкой», «Это блестяще», — отреагировали на историю комментаторы. Некоторые отметили, что рассказ их рассмешил.

Ранее другой пользователь Reddit вспомнил, как, работая бариста, он проучил заносчивого шеф-повара. Он заявил, что в течение пяти месяцев готовил повару кофе без кофеина.