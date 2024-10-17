В московском метро проехал поезд с открытой дверью

Поезд на БКЛ в метро Москвы убрали с линии из-за повреждения дверей

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро произошел сбой в движении поездов. Один из поездов проехал с открытой дверью, сообщили в департаменте транспорта столицы.

«Машинист высадил пассажиров, состав сразу был убран с линии. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2025 по 2027 год в Москве планируется построить еще 12 станций метрополитена. К этому времени в планах столичных властей ввести в эксплуатацию 28,4 километра линий метро.

2 октября стало известно, что в московском метро обнаружили указатели на таджикском языке.