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16:27, 17 октября 2024Из жизни

Женщина узнала о кровном родстве с двумя лучшими друзьями

В США женщина нашла своих биологических брата и сестру среди лучших друзей

Фото: Unsplash

В США женщина с помощью теста ДНК узнала, что ее лучшие друзья являются ее биологическими братом и сестрой. Об этом пишет People.

Кассандра Мэдисон начала общаться с Томасом Буонагирио в начальной школе. Их обоих забрали в приемные семьи из Доминиканской Республики, и один из сотрудников агентства, курирующего усыновление и удочерение, сказал, что парень и девушка могут состоять в кровном родстве. Тем не менее у них не было никаких доказательств этого.

В 2013 году Мэдисон познакомилась с Джулией Тинетти. Они работали в одном ресторане, и вскоре начали шутить, что они сестры. Тинетти также была удочерена из Доминиканской Республики. В 2019 году Мэдисон нашла биологического отца и тот признался, что вместе с ней отдал на удочерение еще одну девочку. Мэдисон и Тинетти оказались родными сестрами. При этом мужчина подчеркнул, что сына у него никогда не было.

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После заявлений отца Мэдисон перестала верить в то, что ее братом может быть и Буонагирио, однако против этого выступил ее муж. Он предложил женщине связаться с другом детства и на всякий случай попросить сдать ДНК-тест. Мэдисон написала Буонагирио, и тот согласился. Экспертиза показала, что они родственники.

Сестры и брат предположили, что их биологическая мать родила мальчика в тайне от мужа, поссорившись с ним, поэтому тот ничего не знал. Мэдисон объяснила, что им не у кого подтвердить эту теорию, поскольку их матери уже нет в живых. Кроме Тинетти и Буонагирио Мэдисон нашла еще семь братьев и сестер — они живут в Доминикане с их общим отцом.

Ранее сообщалось, что в США супруги, имеющие троих общих детей, неожиданно узнали о своем кровном родстве. Их сыновья и дочери были удивлены этим известием, но не придали ему особого значения, и пара решила не разводиться.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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