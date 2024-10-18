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20:34, 18 октября 2024Моя страна

Путин вышел пообщаться с жителями российского города

Президент Путин пообщался с жителями Уфы и оценил качество социальных объектов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, покидая Дворец борьбы в Уфе, вышел пообщаться с жителями города. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, публикуя соответствующую видеозапись.

В завершение рабочей поездки в Уфу глава государства пообщался с горожанами, которые ожидали его на улице. Одному из уфимцев президент успел пожать руку. Другая россиянка передала привет от учителей гимназии №3. На опубликованных кадрах можно увидеть, что на улице было много желающих подойти к Путину, однако удалось это не всем.

В ходе общения с жителями столицы Башкирии президент оценил качество соцобъектов в регионе. «Отличные социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты — любо-дорого смотреть», — сказал он. В ответ россияне выразили благодарность за высокую оценку.

Путин прилетел в Уфу с рабочей поездкой 17 октября. На следующий день президент прибыл на деловой форум БРИКС для участия в пленарном заседании.

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