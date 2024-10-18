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03:30, 18 октября 2024Путешествия

Тревел-блогерша описала привычки русских в США фразой «жить будут все равно как в России»

Фото: Joni Hanebutt / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала привычки русских в США фразой «жить будут все равно как в России». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что поначалу россиянам бывает очень трудно приспособиться к новой стране, однако вскоре они начинают получать хорошую зарплату и возвращаются к прежним привычкам.

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«Проходит год, от силы два, и у наших переехавших происходят перемены. Невольно включается что-то вроде "местного инстинкта", который подталкивает россиян к поиску качественной еды», — заметила она. При этом, по словам автора, россияне начинают искать в Америке русские магазины, чтобы готовить из знакомых продуктов.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и заехала в русскую деревню с названием Вознесенка. По ее словам, из достопримечательностей там было только кладбище.

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      Марк Успенский
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