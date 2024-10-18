В курских СМИ появилось фейковое видео от имени Ирины Волк

Ирина Волк назвала видео задержания с похожим на ее голосом фейковым

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк в Telegram-канале назвала фейковым видео задержания с похожим на ее голосом.

«Голос за кадром похож на мой», — подчеркнула она. По словам Волк, в Курской области задержана вооруженная группа, которая занималась распространением наркотиков среди военнослужащих.

Чиновница отметила, что все официальные пресс-релизы выходят в каналах МВД и ее собственном канале — также она призвала доверять только надежным источникам информации. Уточняется, что на опубликованном в социальных сетях ролике показаны кадры задержания 2019 года, причем не по статье о наркотиках.

15 октября интернет-страницы МВД России, его главков и ГИБДД оказались недоступными. Страницы не загружались в браузере. Отмечается, что сбой произошел из-за обрыва линии связи.