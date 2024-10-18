Жители элитного ЖК «Огни» в Москве пожаловались на нелегальных соседей-мигрантов и крыс

Жители элитного ЖК «Огни» пожаловались на спящих мигрантов, мусор и крыс

Жильцы элитного столичного жилого комплекса (ЖК) «Огни» пожаловались на нелегальных соседей-мигрантов, а также мусор и крыс в корпусах. Внимание на ситуацию обратило издание Readovka.

Жители «Огней» сообщают, что мусор с территории ЖК в Раменках, стоимость квартир в котором составляет от 16 миллионов до 50 миллионов рублей, не вывозят по несколько дней, из-за чего в домах завелись крысы. Кроме того, здания до сих пор не оборудованы камерами видеонаблюдения.

Виновником происходящего в ЖК, построенном компанией «Донстрой», жильцы считают управляющую компанию. Именно ее сотрудники, по словам москвичей, подселили мигрантов в некоторые нераспроданные лоты и подсобках. На видео, сделанном одним из жителей ЖК, можно увидеть, как мигранты готовят еду на кухне, в которую они оборудовали одно из технических помещений. При этом некоторые проблемные соседи спят прямо на улицах возле корпусов.

В свою очередь, жители ЖК «Пилот 918» в подмосковных Люберцах жалуются на птиц, которые кидают камни с высоты 22-го этажа и разбивают машины.