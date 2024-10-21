Откровенный наряд Ким Кардашьян сравнили с подгузником в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила гала-вечер Academy Museum Gala в винтажном платье Mugler и подверглась критике в сети. Комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость вышла на красную дорожку в структурном корсете бренда из коллекции 1998-го года в сочетании с накидкой со шлейфом. На ней также красовались бриллиантовые колье, серьги, кольцо и браслет на ноге. Кроме того, стилисты добавили к образу бизнесвумен телесные колготки, завершив все силиконовыми туфлями на каблуках.

Подписчики не оценили вечерний наряд Кардашьян и сравнили его с подгузником в комментариях. «Это благотворительный вечер, а не цирк», «Выглядит как подгузник», «Думаю, ее органы в шоке», «С каких пор белье стало вечерним нарядом?», «Она похожа на клоуна», — высказывались они.

В августе фанаты призвали Ким Кардашьян удалить снимки с отпуска из-за обилия фотошопа.