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01:48, 22 октября 2024Забота о себе

Названа снижающая риск деменции приятная привычка

Ученые Тайваня: привычка отсыпаться в выходные снижает риск деменции

Фото: Unsplash.com

Сотрудники Национального университетского госпиталя Тайваня в Тайбэе назвали приятную привычку, снижающую риск деменции. По наблюдениям ученых, люди, отсыпающиеся в выходные, имеют меньший риск снижения когнитивных функций, передает Science XXI.

Специалисты в течение двух лет фиксировали продолжительность сна у более 200 мужчин и женщин старше 64 лет. Примерно половина участников исследования позволяла себе поспать подольше в выходные дни, чтобы компенсировать недостаток сна в будни.

У этой группы риск ухудшения когнитивных функций оказался на 74 процента ниже, чем у тех, кто не отсыпался после рабочей недели. Точного объяснения ученые пока не дали, предположив, что дополнительный сон может снизить уровень воспаления в организме или укрепить связи между нейронами в мозгу.

Ранее доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева заявила, что 20-минутный дневной сон существенно снижает риск инфаркта и инсульта.

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      Марина Совина
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