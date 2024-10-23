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04:01, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда порно рассказала о гордости матери за нее

Фото: @serenitycox.official

Порнозвезда Серенити Кокс раскрыла отношение матери к ее работе в секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

«Это было сложно, потому что они узнали о моей работе не от меня, а из других источников, но сейчас все хорошо», — ответила порноактриса на вопрос о том, как члены ее семьи отреагировали на новость о том, что она начала сниматься в фильмах для взрослых. По ее словам, люди лучше воспринимают эту новость, когда она сама рассказывает им о своей работе.

В частности, Кокс отметила, что у нее с матерью всегда были близкие отношения, но они никогда не говорили о сексе. «И когда я все рассказала своей бедной, огорченной матери, она сказала, что все понимает, и с тех пор у нас было несколько интересных, здоровых разговоров на эту тему. Я очень горжусь ей, она прошла долгий путь, чтобы прийти к пониманию и принятию многих вещей», — добавила модель. Порноактриса подчеркнула, что мать тоже гордится ей. «Но она делает это с некоей осторожностью», — заключила она.

Ранее порнозвезда Луна Стар рассказала, что родители положительно относятся к ее работе. Порноактриса добавила, что мать и отец гордятся ею и всегда говорят ей об этом.

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      Олег Давыдов
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