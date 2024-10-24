Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 24 октября 2024Наука и техника

Европа испытает прототип скафандра

European Spaceflight: Европа проведет летные испытания прототипа скафандра

Фото: CNES / Decathlon / Spartan Space / MEDES

Национальный центр космических исследований Франции продолжит создание скафандра для внутрикорабельной деятельности. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В планы организации входит создание при помощи партнеров, поиск которых уже начался, прототипа скафандра, летные испытания которого состоятся на борту Международной космической станции (МКС). Издание отмечает, что первые исследования в этом вопросе провел Институт космической медицины и физиологии, сотрудничавший с компаниями Spartan Space и Decathlon.

Ранее компания Axiom Space продемонстрировала концепцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), разрабатываемого при содействии Prada в интересах НАСА для лунных миссий Artemis.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Руины важнее людей». Зеленского обвинили в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении

      В России захотели запретить продажу сигарет одной категории граждан

      Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

      Новый российский отряд начал работу на территории Курской области

      Российская певица попала под следствие из-за оскорбления силовика

      В ЛНР заявили об окружении ВСУ в Харьковской области

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Россиянам назвали главные правила вождения зимой

      Звезда «Золушки» оголила ягодицы на публике

      Фанатке вампиров дали совет по реализации своего фетиша в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше