Европа испытает прототип скафандра

European Spaceflight: Европа проведет летные испытания прототипа скафандра

Национальный центр космических исследований Франции продолжит создание скафандра для внутрикорабельной деятельности. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В планы организации входит создание при помощи партнеров, поиск которых уже начался, прототипа скафандра, летные испытания которого состоятся на борту Международной космической станции (МКС). Издание отмечает, что первые исследования в этом вопросе провел Институт космической медицины и физиологии, сотрудничавший с компаниями Spartan Space и Decathlon.

Ранее компания Axiom Space продемонстрировала концепцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), разрабатываемого при содействии Prada в интересах НАСА для лунных миссий Artemis.