Порнозвезда описала эмоции от первой в карьере съемки

Порнозвезда Серенити Кокс описала эмоции от первой в карьере съемки. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

Кокс рассказала, что ее первая профессиональная съемка состоялась в конце 2023 года, ее организовала порнографическая студия Vixen. Тогда порноактриса исполняла роль жены. «Мне было комфортно. (...) Они устроили съемку, похожую на то, что мы делаем с мужем в обычной жизни», — отметила она и добавила, что ее первый профессиональный опыт был потрясающим.

«Я чувствовала себя ребенком в кондитерской, который смотрит по сторонам и впитывает все, что происходит вокруг. Съемочная группа работала так слаженно, режиссер Кайден Кросс была так крута и увлечена проектом», — высказалась Кокс о первой съемке.

Ранее порноактриса Черри Кисс также вспомнила эмоции перед первой съемкой в карьере. «Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — заявила Кисс, говоря о своем первом опыте съемки в порно. По ее словам, в начале карьеры она ничего не понимала в индустрии, но хотела «все попробовать».