Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:28, 24 октября 2024Культура

Умер народный артист России Князев

Актер из тольяттинского драматического театра «Колесо» умер в возрасте 82 лет

Фото: David Monje / Unsplash

Народный артист России Евгений Князев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте тольяттинского драматического театра «Колесо».

Причина смерти артиста неизвестна. «Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — говорится в сообщении.

Евгений Князев родился в 1942 году в Туле. В 1964 году молодой артист окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского. С 1964 по 1988 год служил в Ярославском академическом театре драмы имени Ф. Г. Волкова. В 1988 году отправился в Тольятти и стал одним из сооснователей драматического театра «Колесо».

Князев сыграл более 40 ролей. К примеру, Хирин в спектакле «Чехов. Женщины», старик-извозчик в спектакле «Как закалялась сталь», Сталин в спектакле «Я, бедный Coco Джугашвили» и другие.

19 октября на 95-м году жизни скончался актер Мариинского театра, заслуженный артист России, танцовщик и актер кино Анатолий Гридин. Причина его смерти не называлась.

Ранее стало известно об уходе из жизни актера Николая Седнева. Он известен зрителю по таким кинокартинам, как «Одесса-мама», «Заяц, жареный по-берлински», «Нюхач», «Стреляй немедленно!», «Пляж», и другие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании. Как на это отреагировали в Лондоне?

      Путин заявил о важности поддержки России со стороны Эфиопии

      Небензя назвал политику США в отношении Сирии бесчеловечной

      Силы ПВО уничтожили ракету у берегов Севастополя

      Умер народный артист России Князев

      В столичном районе ввели карантин из-за бешенства

      Лукашенко предрек исчезновение Украины

      В Пентагоне рассказали о возможном исходе конфликта на Украине

      В Кремле сообщили о планах Эрдогана принять участие в саммите БРИКС+

      В центре Москвы произошло ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше