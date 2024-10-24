Умер народный артист России Князев

Актер из тольяттинского драматического театра «Колесо» умер в возрасте 82 лет

Народный артист России Евгений Князев скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте тольяттинского драматического театра «Колесо».

Причина смерти артиста неизвестна. «Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — говорится в сообщении.

Евгений Князев родился в 1942 году в Туле. В 1964 году молодой артист окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского. С 1964 по 1988 год служил в Ярославском академическом театре драмы имени Ф. Г. Волкова. В 1988 году отправился в Тольятти и стал одним из сооснователей драматического театра «Колесо».

Князев сыграл более 40 ролей. К примеру, Хирин в спектакле «Чехов. Женщины», старик-извозчик в спектакле «Как закалялась сталь», Сталин в спектакле «Я, бедный Coco Джугашвили» и другие.

19 октября на 95-м году жизни скончался актер Мариинского театра, заслуженный артист России, танцовщик и актер кино Анатолий Гридин. Причина его смерти не называлась.

Ранее стало известно об уходе из жизни актера Николая Седнева. Он известен зрителю по таким кинокартинам, как «Одесса-мама», «Заяц, жареный по-берлински», «Нюхач», «Стреляй немедленно!», «Пляж», и другие.