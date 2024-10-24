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13:22, 24 октября 2024Путешествия

Женщина выпрыгнула с 14-го этажа роскошного круизного лайнера и бесследно исчезла в океане

Daily Mail: женщина выпрыгнула за борт круизного лайнера на Багамах и исчезла

Фото: sd3 / Globallookpress.com

66-летняя женщина выпрыгнула с 14 этажа роскошного круизного лайнера Allure of the Seas и бесследно исчезла в океане. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел ночью во вторник, 22 октября. Случившееся вызвало панику среди 400 других пассажиров лайнера, который находился в тот момент рядом с Багамскими Островами. В поисково-спасательных работах принимали участие вертолет, а также несколько катеров. Тем не менее найти прыгнувшую за борт туристку так и не удалось.

Ранее туристка отправилась в семейное путешествие на роскошном круизном лайнере Harmony of the Seas, которое обернулось для нее ошибочным арестом из-за тяжкого преступления ее тезки. Женщина рассказала, что круиз был организован ради ее брата, поборовшего рак.

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      Марк Успенский
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