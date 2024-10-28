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12:36, 28 октября 2024Наука и техника

В iPhone появилась цензура

В iPhone добавили функцию автоматической защиты от наготы и вредного контента

Фото: Rebecca Harris / Unsplash

В новой версии iOS 18 для iPhone добавлена функция защиты детей от неприемлемого контента. Об этом сообщает газета The Guardian.

В бета-версии iOS 18.2 появилась опция, которая позволяет в автоматическом режиме определять наличие неприемлемого контента в смартфоне. Она будет проверять фото и видео, получаемые и хранимые в iMessage, AirDrop, FaceTime и приложении галереи.

По словам журналистов, новый инструмент цензуры ввели ради безопасности детей, которые пользуются техникой Apple. Функция будет блокировать неприемлемый контент — например, наготу. Также при его обнаружении будет появляться всплывающее окно. С его помощью iOS расскажет, что нужно сделать — сообщить о случае родителям или опекунам или обратиться напрямую в полицию.

В случае, если ребенок пожалуется на отправленный ему контент подобного рода, его рассмотрят модераторы Apple. При необходимости они смогут передать заявку в местные правоохранительные органы.

В первую очередь функция появится в Австралии. Журналисты The Guardian предположили, что это связано с тем, что к концу года власти страны будут требовать от IT-компаний контролировать контент, передаваемый через облачные сервисы.

В декабре 2022 года Apple закрыла программу сканирования фотографий пользователей на предмет жестокого обращения с детьми. Ранее с ее помощью она хотела скрытно анализировать фото пользователей, изучая хэш-данные изображений.

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      Андрей Ставицкий
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