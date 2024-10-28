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15:51, 28 октября 2024Экономика

На продление программы маткапитала выделят дополнительные средства

Минтруд предложил выделить на продление программы маткапитала 2,7 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На продление программы маткапитала могут выделить дополнительные средства. Об этом со ссылкой на проект Минтруда сообщает РИА Новости.

Согласно документу, на финансирование программы могут добавить 2,7 триллиона рублей. Эта сумма поможет обеспечить 3,2 миллиона семей, отметили в ведомстве.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже анонсировал индексацию материнского капитала в 2025 году. По словам министра, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, исходя из фактической инфляции. По отношению к текущему году сумма выплат будет увеличена на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго.

Президент России Владимир Путин также предложил выплачивать остатки материнского капитала — ту сумму, которая остается после расхода основной части и которую уже не получается потратить. Остатки средств из материнского капитала начали выплачивать уже в сентябре 2024 года.

Ранее Минфину предложили разрешить многодетным семьям тратить материнский капитал на автомобили. По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова, семьям с третьим и далее ребенком стоит разрешить тратить 450 тысяч рублей маткапитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля. Это поднимет уровень жизни многодетных семей, повлияет на развитие человеческого капитала и поддержит отечественный автопром, считает Миронов.

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      Вячеслав Агапов
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