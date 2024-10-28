Россияне стали чаще допускать просрочку по автокредитам

ОКБ: число россиян с просрочкой по автокредитам выросло до 31,4 тысячи человек

Число россиян с просрочкой по автокредитам сроком до 90 дней выросло до 31,4 тысячи человек. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

Россияне стали допускать просрочку по займам на покупку машин рекордно часто — последний раз такие показатели фиксировали в ноябре 2022-го. Их доля среди тех, у кого есть просрочка по всем сегментам, достигла двух процентов впервые с 2018 года.

Тенденцию объясняют затяжным периодом ажиотажных выдач кредитов. Как отмечают аналитики Frank RG, в сентябре банки выдали 173 800 автокредитов на 247,9 миллиона рублей, что стало историческим рекордом. Автокредитование стало единственным сегментом, который растет в последние месяцы на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах регулятора ввести лимиты по автокредитованию, чтобы ограничить долговую нагрузку заемщиков. Сейчас такие ограничения действуют для необеспеченных кредитов и займов.

По словам экономиста, основателя и руководителя «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвиры Глуховой, кредитование в России разгоняют льготные программы, неопределенность и высокий уровень инфляции. В первом квартале 2024-го рост розничного кредитования разогнался с 2 до 3,7 процента. Сильнее всего ускорились автокредитование и выдача по карточным продуктам — на 53 и 73 процента год к году соответственно.