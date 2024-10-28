Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:26, 28 октября 2024Экономика

Россияне стали чаще допускать просрочку по автокредитам

ОКБ: число россиян с просрочкой по автокредитам выросло до 31,4 тысячи человек

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Число россиян с просрочкой по автокредитам сроком до 90 дней выросло до 31,4 тысячи человек. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

Россияне стали допускать просрочку по займам на покупку машин рекордно часто — последний раз такие показатели фиксировали в ноябре 2022-го. Их доля среди тех, у кого есть просрочка по всем сегментам, достигла двух процентов впервые с 2018 года.

Тенденцию объясняют затяжным периодом ажиотажных выдач кредитов. Как отмечают аналитики Frank RG, в сентябре банки выдали 173 800 автокредитов на 247,9 миллиона рублей, что стало историческим рекордом. Автокредитование стало единственным сегментом, который растет в последние месяцы на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах регулятора ввести лимиты по автокредитованию, чтобы ограничить долговую нагрузку заемщиков. Сейчас такие ограничения действуют для необеспеченных кредитов и займов.

По словам экономиста, основателя и руководителя «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвиры Глуховой, кредитование в России разгоняют льготные программы, неопределенность и высокий уровень инфляции. В первом квартале 2024-го рост розничного кредитования разогнался с 2 до 3,7 процента. Сильнее всего ускорились автокредитование и выдача по карточным продуктам — на 53 и 73 процента год к году соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной отставке российского губернатора

      Раскрыта сумма полученной бывшим генералом Минобороны России взятки

      В России возникла угроза перевозки грузов из-за действий РЖД

      Обнародованы подробности пятых летных испытаний Starship

      32-летняя женщина рассказала о жизни с ранней менопаузой

      Бывшая девушка популярного блогера решила отсудить у него миллионы рублей

      Премьер-министр Грузии назвал ЕС главным приоритетом для страны

      В ДНР заявили о падении обороны ВСУ севернее Угледара

      Футболист клуба РПЛ раскритиковал игрока «Зенита» за слова о пользе пива

      В ДНР рассказали о ситуации в Горняке и Селидово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше