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18:25, 28 октября 2024Экономика

Соединенным Штатам предсказали рост инфляции после выборов

WSJ: в США после президентских выборов возможен рост инфляции

Фото: Octavio Jones / Reuters

Инфляция в США может вырасти после президентских выборов в ноябре 2024 года. Такой прогноз со ссылкой на экономистов опубликовала The Wall Street Journal (WSJ).

Штаты два с половиной года активно боролись с инфляцией, подчеркивает издание. Эти усилия принесли свои плоды: благодаря высокой ключевой ставке и притоку рабочих рук рост цен на товары замедлился.

Дальнейшая ситуация зависит от мер, которые примет следующий президент США, говорят аналитики. На эту должность, напомним, претендуют представитель Республиканской партии Дональд Трамп и член Демократической партии США Камала Харрис.

Оба кандидата высказываются в пользу стимулирования роста экономики, поэтому инфляция вряд ли снизится еще больше, подчеркивает WSJ. Но экономисты беспокоятся, что некоторые инициативы, анонсированные Трампом, могут снова способствовать росту цен на товары и услуги. Среди таких мер они называют введение пошлин на импортные товары, депортацию рабочих и воздействие на ФРС с целью снижения ключевой ставки.

Ранее Соединенным Штатам предсказали рост уровня безработицы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Bloomberg, в 2025 году, она может разогнаться до 4,4 процента (в августе текущего года она находилась на уровне 4,2 процента — прим. «Ленты.ру»), но в 2026 снова снизится.

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      Лилиана Набиуллина
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