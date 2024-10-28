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16:06, 28 октября 2024Экономика

Таксисты в России массово жалуются на китайские авто. Они быстро ломаются и горят на ходу

«Ъ»: российские таксисты пожаловались на крайне низкое качество китайских машин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские таксисты массово жалуются на китайские авто. Основные претензии водителей касаются плохого качества транспортных средств из КНР и проблем с их обслуживанием.

«Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает, что списывать такие автомобили приходится после 150 тысяч километров пробега. По словам представителя одного из таксопарков, у 70 процентов закупленных китайских машин быстро вышли из строя вариаторы, многие из них также имеют проблемы с двигателями.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ситуацию усложняет возросший процент контрафакта среди автозапчастей

Сейчас средний срок поставок импортных автозапчастей составляет около 45 дней. Кроме того, автосалоны в России начали все чаще сталкиваться с поддельными деталями, особенно для китайских авто.

«Очень часто, даже если мы находим оригинальный номер запчасти, привозим ее, она оказывается контрафактной. То есть мы можем привезти три детали с одинаковым номером, и это будут три абсолютно разных запчасти», — поделился владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев.

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Газета подчеркивает, что, в связи с увеличением расходов на обслуживание используемых таксопарками машин, это может привести к скорому повышению тарифов. В частности, о повышении цен уже сообщил «Яндекс Go». Одним из факторов был назван ресурс китайских авто, уступающий ресурсу европейских и корейских машин.

В России участились случаи возгораний китайских авто на ходу

В соцсетях все чаще начали распространяться видеозаписи, на которых запечатлены горящие китайские автомобили. При этом возгорания зачастую происходят неожиданно и даже во время движения. Подобный случай сняли на видео в Подмосковье — там во время тест-драйва загорелся Chery Tiggo 7 Pro. По предварительным данным, у машины замкнуло двигатель. Уточняется, что никто не пострадал, однако авто сгорело полностью.

Как пояснил автоэксперт Василий Кисенков, данный автомобиль имеет гибридный двигатель (турбированный и электрический), который можно назвать небезопасным. Специалист отметил, что он был разработан недавно. По его словам, гибридный двигатель в машине расположен рядом с огромными батареями, которые при нагреве могут выходить из строя, устраивая замыкание или взрыв.

Похожий случай произошел с китайским кроссовером GAC на трассе М-12 «Восток». У машины неожиданно загорелась левая передняя дверь. В этот момент водитель оказался заблокирован внутри автомобиля из-за заевших ремней безопасности. В результате водителю и его пассажирке удалось выбраться, однако мужчина получил серьезные ожоги.

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      Анастасия Алимпиева
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