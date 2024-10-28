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14:12, 28 октября 2024Ценности

Трендовый дубайский шоколад оказался опасным для здоровья

Диетолог Белоусова не рекомендует пробовать дубайский шоколад людям с аллергией

Фото: Sascha Thelen / dpa / Globallookpress.com

Дубайский шоколад, который стал популярен в соцсетях, оказался опасным для здоровья. Об этом StarHit рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Выяснилось, что в одной плитке трендового десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий. По словам медика, подобная сладость может быть опасной и в малых количествах. «Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще. Я бы не рекомендовала пробовать такой шоколад и людям, у которых проблемы с желчным пузырем», — отметила она.

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С мнением коллеги согласилась и эндокринолог Вероника Савенко, которая призвала отказаться от сладости пациентам с диабетом и ожирением. Продукты, входящие в состав шоколада, могут спровоцировать диарею и другие болезни ЖКТ, подчеркнула доктор.

«Большое содержание жира и сахара образует так называемые продукты гликирования, которые повреждают клетки нашего организма. Вслед за лишним весом мы имеем все факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, бляшки в сосудах», — подытожила Савенко.

Ранее в октябре сообщалось, что трендовый дубайский шоколад обогнал цветы по популярности в России. Аналитики отмечают, что рост интереса к дубайскому шоколаду связан не только с его популярностью, но и с ценой, в среднем составляющей порядка 1800 рублей. Средняя цена букета при этом — около 3500, клубники в шоколаде — 2100.

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      Карина Черных
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