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19:02, 28 октября 2024Культура

В тюрьме P.Diddy начали расследовать случаи насилия

В тюрьме, где сидит рэпер P.Diddy, начали расследование случаев насилия

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Федеральные агентства начали межведомственное расследование в тюрьме Нью-Йорка, где содержится рэпер Шон Комбс (творческий псевдоним — P.Diddy). Об этом агентство Associated Press сообщает со ссылкой на полученные документы.

Как сообщает источник, расследование начато в связи с вниманием со стороны СМИ и общественности к этой тюрьме. Причинами разбирательства могут стать ужасающие условия, разгул насилия и многочисленные смерти, происходящие на территории исправительного учреждения. Целью расследования называется поддержание «безопасной среды для сотрудников и самих заключенных».

Ранее сообщалось, что артисту и продюсеру, которого обвиняют в торговле людьми и сексуальных преступлениях, отказали в освобождении под залог на время следствия.

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      Андрей Шеньшаков
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