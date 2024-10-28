В тюрьме P.Diddy начали расследовать случаи насилия

В тюрьме, где сидит рэпер P.Diddy, начали расследование случаев насилия

Федеральные агентства начали межведомственное расследование в тюрьме Нью-Йорка, где содержится рэпер Шон Комбс (творческий псевдоним — P.Diddy). Об этом агентство Associated Press сообщает со ссылкой на полученные документы.

Как сообщает источник, расследование начато в связи с вниманием со стороны СМИ и общественности к этой тюрьме. Причинами разбирательства могут стать ужасающие условия, разгул насилия и многочисленные смерти, происходящие на территории исправительного учреждения. Целью расследования называется поддержание «безопасной среды для сотрудников и самих заключенных».

Ранее сообщалось, что артисту и продюсеру, которого обвиняют в торговле людьми и сексуальных преступлениях, отказали в освобождении под залог на время следствия.