Зафиксирован случай катастрофического хищничества

В Атлантическом океане зафиксировали случай катастрофического хищничества

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай катастрофического хищничества в Атлантическом океане. Как описывается в статье, пресс-релиз которой опубликован на сайте Phys.org, в разгар сезона нереста на косяки мойвы напал косяк трески.

Во время сезона нереста мойвы — арктической рыбы, мигрирующей от ледяного щита к побережью Норвегии, — миллиарды рыб собрались вместе для откладывания икры, образуя огромный косяк. В ответ на это треска также начала образовывать крупные группы, что привело к массовому нападению. Результаты показали, что гигантские косяки рыбы, вопреки ожиданиям, могут привлекать большее количество хищников и увеличивать риск для своих особей.

Для наблюдений использовалась основанная на звуке широкополосная техника визуализации OAWRS (Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing), позволяющая отслеживать огромные площади и собирать данные о поведении отдельных рыб. OAWRS применяет звуковые волны, отправляемые с лодки, которые затем отражаются от скоплений рыбы и улавливаются специальными приемниками. Этот метод позволяет создавать моментальные карты движения рыб на десятках километров.

Во время исследования ученые зафиксировали, как косяк мойвы сформировался на глубине, достигая в численности 23 миллионов рыб и простираясь на 10 километров. Такая плотность, как выяснили ученые, запускает поведенческую синхронизацию, при которой рыбы начинают двигаться как единое целое. Однако это скоординированное поведение привлекло внимание трески, и вскоре началась атака, в результате которой было съедено более 10 миллионов рыб за несколько часов.

Впервые зафиксировано нападение такого масштаба, где численность участвующих рыб и площадь события достигли беспрецедентных показателей. Хотя потеря составила всего 0,1 процента от всей популяции мойвы, ученые обеспокоены возможными последствиями климатических изменений, которые могут сделать миграцию мойвы более уязвимой.

Эти исследования подтверждают важность мониторинга океанических экосистем, особенно в условиях климатических изменений, сокращающих количество «горячих точек» обитания. Подобные катастрофические события хищничества могут существенно нарушать баланс в морских экосистемах, что станет важным фактором при разработке стратегий по их сохранению.