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18:49, 29 октября 2024Ценности

Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

39-летняя актриса Екатерина Варнава сильно похудела из-за проблем со здоровьем
Екатерина Варнава

Екатерина Варнава. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе. Публикация на эту тему появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя бывшая участница шоу Comedy Woman рассказала, что за последние четыре года сильно похудела из-за проблем со здоровьем. «Мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса», — отметила знаменитость.

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По словам Варнавы, она наблюдается у врачей и по их показаниям принимает витамины, следит за питанием, делает массаж и больше времени уделяет отдыху.

Ранее Варнава ответила критикующим ее за худобу хейтерам. Звезда обратилась к пользователям сети и попросила их меньше комментировать ее фигуру.

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      Карина Черных
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