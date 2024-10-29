39-летняя актриса Екатерина Варнава сильно похудела из-за проблем со здоровьем

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе. Публикация на эту тему появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя бывшая участница шоу Comedy Woman рассказала, что за последние четыре года сильно похудела из-за проблем со здоровьем. «Мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса», — отметила знаменитость.

По словам Варнавы, она наблюдается у врачей и по их показаниям принимает витамины, следит за питанием, делает массаж и больше времени уделяет отдыху.

Ранее Варнава ответила критикующим ее за худобу хейтерам. Звезда обратилась к пользователям сети и попросила их меньше комментировать ее фигуру.