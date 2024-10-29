Путин призвал решать проблему с разрывом зарплат бюджетников

Путин: решать проблему в разрыве зарплат бюджетников нужно с регионами

Решать проблему в разрыве зарплат бюджетников нужно совместно с российскими регионами. Об этом на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства призвал перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы с 2027 года. Это сложная и финансово емкая задача, и решать ее нужно не только в том, чтобы добиться роста доходов специалистов, но и в том, чтобы устранить разрывы в их зарплатах.

«Принципиально важно устранить разрывы в их заработных платах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо. Мы эту проблему понимаем и будем, конечно, ее решать вместе с субъектами Российской Федерации, разумеется, при вашей поддержке», — пояснил президент.

Также Путин анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников, которая должна стать более справедливой. Ее начнут тестировать в предстоящем году в ряде российских регионов. С 2027 года предполагается распространить систему на сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны, включая здравоохранение. Глава государства напомнил, что зарплата медработников привязана к средней в регионах. Однако этот уровень может сильно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.

По словам президента, зарплаты по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. «В июле реальная зарплата оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1 процента», — высказался он. В ближайшем будущем российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат — это станет ключом к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний и к глубокому обновлению отраслей.