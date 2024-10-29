Развеян миф о полезных для кишечника продуктах

Иммунолог Лав назвала мифом пользу продуктов с пребиотиками и пробиотиками

Оздоровление кишечника с помощью специальных продуктов — это маркетинговая уловка для привлечения внимания потребителей, считает микробиолог и иммунолог Андреа Лав. Миф о полезных для кишечника продуктах она и другие эксперты развеяли в беседе с Men's Health.

Лав рассказала, что все продукты для здоровья кишечника включают в себя пребиотики и пробиотики. Оба вещества она назвала полезными для здоровья, но не уникальными. Иммунолог уточнила, что пребиотики — это по сути обычная клетчатка, которая содержится в любых овощах, фруктах и злаках. А пробиотики — это микроорганизмы, содержащиеся в квашеной капусте, кефире и других ферментированных продуктах.

Микробиолог Джек Гилберт добавил, что пробиотики действительно могут принести пользу, но искусственно добавлять их в каждое блюдо бесполезно. Он пояснил, что проблема в том, что эти микроорганизмы настолько хрупкие, что чаще всего погибают в желудке из-за воздействия кислоты. Но даже если они выживут, говорит эксперт, то их положительное воздействие очень незначительно.

Диетолог Брайан Сент-Пьер в заключение отметил, что продукты с добавлением пребиотиков и пробиотиков не несут вреда и могут присутствовать в рационе. Тем не менее он подчеркнул, что по своим полезным свойствам они явно уступают обычным яблокам, грушам, овощам и другим продуктам с содержанием пищевых волокон.

Ранее нутрициолог Ирина Гейкало назвала правильное питание залогом крепкого иммунитета. По ее словам, чтобы организм лучше справлялся с болезнями, важно питаться сбалансированно и в одно и то же время.