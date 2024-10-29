Российский корреспондент пострадал на митинге в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал во время митинга оппозиции в Тбилиси, его преследовали участники. Об этом агентство сообщило в своем Telegram-канале.

По словам корреспондента, часть протестующих была возмущена, услышав русскую речь. Они включили возле уха журналиста громкоговоритель на высоких частотах, из-за чего тот получил звуковой удар и упал.

Увидевшие произошедшее полицейские остановили такси и отправили корреспондента в отель. Сейчас он в безопасности.

Ранее стало известно, что в Грузии перепроверят результаты парламентских выборов, прошедших в стране 26 октября. Как рассказали в Центризбиркоме Грузии, в рамках перепроверки данных, полученных по итогам выборов, окружные комиссии повторно пересчитают бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе.

27 октября ЦИК Грузии опубликовал результаты парламентских выборов после обработки 99 процентов бюллетеней. В соответствии с ними партия «Грузинская мечта» набрала 54,2 процента голосов.

