Сергей Жуков прокомментировал инцидент с впавшей в кому посетительницей его бара

Певец Сергей Жуков поможет посетительнице его бара, впавшей в кому

Певец Сергей Жуков прокомментировал происшествие с посетительницей его бара «Руки Вверх!». Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Как сообщил артист журналистам, он поможет перевести Татьяну в платную палату. Сейчас девушка в сознании. «Наша команда находится на постоянной связи с подругой девушки. Это случается с абсолютно любым человеком, который просто не рассчитал свои силы», — рассказал Жуков.

Певец также заявил, что бармен заведения сильно переживает из-за происшествия, а в самом баре теперь якобы ввели лимит на количество алкоголя на каждого посетителя.

Ранее сообщалось, что 24-летняя москвичка оказалась в реанимации после 20 шотов с разными видами алкоголя.