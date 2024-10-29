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00:59, 29 октября 2024Спорт

Стал известен обладатель «Золотого мяча»

Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем премии «Золотой Мяч»

Фото: Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем премии «Золотой Мяч», присуждаемой лучшему футболисту года. Об этом сообщается на странице X премии.

Церемония вручения за 2024 год прошла 28 октября, в понедельник, в театре Шатле во французском Париже. Трофеем Родри наградил африканский обладатель «Золотого мяча» и бывший президент Либерии Джордж Веа.

28-летний Родри в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, футболиста признали лучшим игроком чемпионата Европы-2024.

В решающем матче Евро Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории.

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      Анастасия Борисова
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