Стал известен обладатель «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем премии «Золотой Мяч», присуждаемой лучшему футболисту года. Об этом сообщается на странице X премии.
Церемония вручения за 2024 год прошла 28 октября, в понедельник, в театре Шатле во французском Париже. Трофеем Родри наградил африканский обладатель «Золотого мяча» и бывший президент Либерии Джордж Веа.
28-летний Родри в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, футболиста признали лучшим игроком чемпионата Европы-2024.
В решающем матче Евро Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории.