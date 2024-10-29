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21:26, 29 октября 2024Экономика

Стоимость биткоина поднялась впервые с 29 июля

Стоимость биткоина впервые с 29 июля поднялась до $70 тысяч

Фото: Omar Marques / Globallookpress.com

Курс биткоина достиг отметки выше 70 тысяч долларов во время торгов — до пика он поднялся в 01:07 по московскому времени 29 октября. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Binance.

В 01:49 по московскому времени рост замедлился, и стоимость криптовалюты закрепилась на уровне 69,812 тысячи долларов.

Эксперты РИА Новости отмечает, что одна из основных причин роста курса биткоина — это ожидания новых экономических стимулов в Китае. Власти КНР надеются восстановить банковский сектор, вливая в него ликвидность. Отмечается, что часть этого капитала может быть направлена на рынок цифровых активов.

Ранее представители Европейского Центробанка (ЕЦБ) назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества. Аналитики считают биткоин спекулятивным пузырем, который вскоре лопнет — по их словам, это приведет к значительным социальным издержкам.

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      Юлия Мискевич
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