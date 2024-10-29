Фигуристка Туктамышева заявила, что ей понравилось работать комментатором

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором. Ее слова приводит Okko.

Спортсменка отметила, что ей тяжело оценить себя в этой роли. «Надеюсь, что зрители не стали переключать трансляцию, когда услышали мой голос. Удается или нет — мы узнаем только со временем. Но мне, по крайней мере, это нравится», — заявила Туктамышева.

Ранее Туктамышева ответила на предложение прокомментировать футбол. «Это будет плохо, но весело», — сказала фигуристка.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.