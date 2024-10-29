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04:14, 29 октября 2024Забота о себе

Врач рассказала о вреде белого хлеба

Врач Ильяшенко: людям с ожирением и диабетом стоит отказаться от белого хлеба

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Людям с ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отказаться от белого хлеба. Об этом РИА Новости сообщила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«Белый хлеб содержит углеводы, у него достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением надо ограничить его потребление», — рассказала она.

По ее словам, белый хлеб также вреден для людей, склонных к запорам. Людям с непереносимостью глютена тоже следует отказаться от хлеба, поскольку в нем содержится большое количество данного вещества.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова посоветовала не употреблять на завтрак простые углеводы, содержащиеся в хлебе, выпечке и быстрых завтраках. «Такие продукты быстро повышают уровень инсулина в крови, что ведет к набору веса. Вместо этого лучше съесть сложные углеводы, такие как крупы», — предложила гастроэнтеролог.

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      Артём Верейкин
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