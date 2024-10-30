Адель подхватила редкую бактерию и рассказала о самой страшной боли в жизни

Певица Адель назвала ушную инфекцию самой болезненной вещью в жизни

Британская певица певица Адель во время концерта в Лас-Вегасе призналась, что подхватила редкую бактерию, из-за которой испытала самую страшную боль в жизни. Певицу цитирует People.

По словам Адель, у нее возникли проблемы со слухом «На самом деле у меня ушная инфекция, и это довольно серьезно. У меня никогда раньше не было ушной инфекции. Это самая болезненная вещь, которая когда-либо случалась со мной в жизни — хуже, чем роды», — сказала она.

В беседе со зрителями Адель добавила, что ушная инфекция была вызвана редкими бактериями, от заражения которыми трудно вылечиться. Певица уточнила, что ей несколько дней назначали неправильные антибиотики прежде чем выписать действующее лекарство. «Мне больше не больно, и это здорово», — заключила она.

В 2023 году Адель упала от боли за кулисами собственного концерта. Артистка объяснила, что у нее был приступ ишиаса — воспаления седалищного нерва.