Эксклюзивный контент стал доступен для россиян

«VK Клипы» запустили «Капихаус» с эксклюзивным контентом

«VK Клипы» взяли под опеку семейство капибар, проживающих в Московском зоопарке. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети. Животные получили питание на целый год и подарки, которые сделают их жизнь более комфортной и безопасной.

К рамках взятия животных под опеку «VK Клипы» вместе с Московским зоопарком запустили проект «Капихаус» — серию коротких видео, в которых животные выступили блогерами. Так посетители смогут узнать интересные факты про капибар, проверить себя в викторине и получить уникальные эмодзи-статусы и стикеры «ВКонтакте».

Как рассказал директор по маркетингу «VK Клипов» Александр Щепилов, капибары популярны не только среди пользователей, но и являются любимцами команды соцсети.

«Когда мы узнали, что можем помочь милым зверькам из Московского зоопарка, то обрадовались как дети. Приложим все усилия, чтобы наша поддержка сделала жизнь молодой семьи более счастливой, а неожиданные факты про этих дружелюбных животных узнали как можно больше зрителей», — поделился он.

Впервые «VK Клипы» показали капибар в августе 2023 года в федеральной рекламной кампании про обновление алгоритмов рекомендаций. После этого они неоднократно становились частью активностей сервиса и закрепили за собой статус неофициального маскота.