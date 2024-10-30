Пьющая лиса в российском регионе попала на видео

«Земля леопарда» показала видео с пьющей лисой

Пьющая лиса попала в объектив фотоловушки, установленной на территории нацпарка. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Возможно, у лисицы выдалась насыщенная ночь, и "плутовка" пришла передохнуть и освежиться. Неудивительно, ведь эти животные не сидят на месте, а, например, оставляют запаховые "сигналы"», — рассказали в нацпарке, комментируя кадры с лисой у водоема.

По словам сотрудников заповедника, лисы метят раницы охотничьих участков, а также места, где охота была особенно удачной. Самцы чаще оставляют метки на возвышающихся объектах.

Ранее в башкирском лесу дикие животные разминулись возле дерева и попали на камеру.