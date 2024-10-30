Российская модель оголила грудь в съемке для иностранного глянца

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, снялась в откровенном образе для креативной платформы Double Vision. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 39-летняя манекенщица предстала в частично оголяющем грудь кожаном наряде, состоящем из трусов с высокой посадкой и объемного воротника. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено ремнями, которые прикреплены к перчаткам и сапогам с высоким голенищем.

Авторами съемки стали легендарные фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи, более известные по дуэту Luigi & Iango.

В сентябре сообщалось, что Наташа Поли посетила торжество по случаю дня рождения дочери британской манекенщицы Кейт Мосс Лилы Мосс. Тогда для мероприятия супермодель выбрала прозрачное платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.